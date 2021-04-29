NastiaKovbel

Юридические услуги + помощь в проведении публичных закупок ProZorro + оформление документов

Предоставляю юридические услуги.

Для вашего удобства разработала телеграмм бота для круглосуточной юридической консультации: @LawyerLaws_Bot

Провожу процедуры по публичным закупкам ProZorro, помогу вам оформить документы и создать закупку, проведу юридическую консультацию по работе с публичными закупками.

Имею опыт в написании курсовых работ.

Мои контакты: почта [email protected]

Тел: +38097606007