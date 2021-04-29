NastiaKovbel

Анастасия Ковбель NastiaKovbelNastiaKovbel
24 годаУкраина/Каменец-Подольский
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Юридические услуги + помощь в проведении публичных закупок ProZorro + оформление документов
Предоставляю юридические услуги.
Для вашего удобства разработала телеграмм бота для круглосуточной юридической консультации: @LawyerLaws_Bot
Провожу процедуры по публичным закупкам ProZorro, помогу вам оформить документы и создать закупку, проведу юридическую консультацию по работе с публичными закупками.
Имею опыт в написании курсовых работ.
Мои контакты: почта [email protected]
Тел: +38097606007