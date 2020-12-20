Технический специалист
Что я умею:
- Создание лендингов с нуля под ключ (дизайн, подключение платежных систем, интеграция форм из других сервисов, Яндекс Метрика)
- Работа с GetCourse: от базовых настроек до полного сопровождения онлайн-обучения пользователей (сегментация, процессы, приём оплат, цепочки писем, авторассылки)
- Организация вебинаров на Bizon 365 (встраивание трансляции как через YouTube, так и через OBS)
- Работа с рассыльщиками (Senler, чат-боты в Telegram, рассылки на Bizon 365 и GetCourse)
- Использование инструментов оптимизации рабочих процессов для командной работы (Google и Yandex диски, Trello, Mindly, XMind)
- Есть навыки веб-дизайна, могу оформить любые инфопродукты (гайды, чек-листы, обучающие материалы, презентации)
Готова выполнить тестовое задание бесплатно.
Контакты:
Телефон: + 7 903 217 17 88
Сайт: https://anastasia-ermakova.ru/
Примеры моих работ:
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