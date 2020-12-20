Nastiaerm

Анастасия Nastiaerm

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Технический специалист

Что я умею:

  • Создание лендингов с нуля под ключ (дизайн, подключение платежных систем, интеграция форм из других сервисов, Яндекс Метрика)
  • Работа с GetCourse: от базовых настроек до полного сопровождения онлайн-обучения пользователей (сегментация, процессы, приём оплат, цепочки писем, авторассылки)
  • Организация вебинаров на Bizon 365 (встраивание трансляции как через YouTube, так и через OBS)
  • Работа с рассыльщиками (Senler, чат-боты в Telegram, рассылки на Bizon 365 и GetCourse)
  • Использование инструментов оптимизации рабочих процессов для командной работы (Google и Yandex диски, Trello, Mindly, XMind)
  • Есть навыки веб-дизайна, могу оформить любые инфопродукты (гайды, чек-листы, обучающие материалы, презентации)
Рассматриваю как разовые заказы, так и постоянное сотрудничество.

Готова выполнить тестовое задание бесплатно.

Контакты:

Телефон: + 7 903 217 17 88

Сайт: https://anastasia-ermakova.ru/

Примеры моих работ:

https://anastasia-ermakova.ru/portfolio