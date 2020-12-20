Технический специалист

Что я умею:

Создание лендингов с нуля под ключ (дизайн, подключение платежных систем, интеграция форм из других сервисов, Яндекс Метрика)

Работа с GetCourse: от базовых настроек до полного сопровождения онлайн-обучения пользователей (сегментация, процессы, приём оплат, цепочки писем, авторассылки)

Организация вебинаров на Bizon 365 (встраивание трансляции как через YouTube, так и через OBS)

Работа с рассыльщиками (Senler, чат-боты в Telegram, рассылки на Bizon 365 и GetCourse)

Использование инструментов оптимизации рабочих процессов для командной работы (Google и Yandex диски, Trello, Mindly, XMind)

Есть навыки веб-дизайна, могу оформить любые инфопродукты (гайды, чек-листы, обучающие материалы, презентации)

Рассматриваю как разовые заказы, так и постоянное сотрудничество.

Готова выполнить тестовое задание бесплатно.

Контакты:

Телефон: + 7 903 217 17 88

Сайт: https://anastasia-ermakova.ru/

Примеры моих работ:

https://anastasia-ermakova.ru/portfolio