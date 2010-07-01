Рассматриваю все предложения удаленного перевода с французского и английского языков, а также русско-украинского перевода.
ЯЗЫКИ: украинский, русский – родной
французский – свободно
английский – хорошо
ОПЫТ: письменные и устные переводы с французского на русский и украинский, с украинского на французский
(учебники по конному спорту; деловые документы и переписка; архитектура; инструкции; перевод сайтов)
КАЧЕСТВА: владение офисными программами
основы программирования и знание ИТ
основы форматирования и верстки
высокое качество перевода
обязательность и исполнительность
скорость
Портфолио
- Перевод художественного текста377 просмотров
- Перевод инструкции187 просмотров