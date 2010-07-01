Рассматриваю все предложения удаленного перевода с французского и английского языков, а также русско-украинского перевода.

ЯЗЫКИ: украинский, русский – родной

французский – свободно

английский – хорошо

ОПЫТ: письменные и устные переводы с французского на русский и украинский, с украинского на французский

(учебники по конному спорту; деловые документы и переписка; архитектура; инструкции; перевод сайтов)

КАЧЕСТВА: владение офисными программами

основы программирования и знание ИТ

основы форматирования и верстки

высокое качество перевода

обязательность и исполнительность

скорость