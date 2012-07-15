ОБРАЗОВАНИЕ: оконченное высшее (бакалавр)
Учебное заведение Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД России)
Факультет Международные отношения (бакалавриат)
Квалификация Специалист по международным отношениям, регионовед (регион Юго-Восточной Европы), переводчик
Период обучения 2007-2011 гг.
Дальнейшее обучение
(магистратура,
вечернее отделение) Финансового Университета при Правительстве РФ
Магистрская программа Управление проектами (менеджмент)
Период обучения: 2011-2013 гг.
Волонтерская работа
Институт социального планирования
Сущевский вал, 9 здание 1
-помощь в организации и проведении Мирового политического форума в Ярославле
-встреча и сопровождение гостей (иностранные профессора)
МГИМО (У) МИД России
Москва,119454, проспект Вернадского, 76
Гостиница Националь
ул. Моховая 15/1 125009 • Россия
-помощь в организации и проведении празднования Юбилея победы в ВОВ
-работа с VIP-гостями в гостинице (президенты государств и министры)
- их встреча, сопровождение и общение с ними
Стажировки
Авиасалон МАКС-2011 в Жуковском
Стендист-переводчик компании Рускай
- помощь в оформлении и поддержании стенда
- встреча и разговор с гостями
- выполнение поручений руководителей
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Ул. Б. Дмитровка, 26, Москва,103426, Россия
-помощь в организации и проведении Международного симпозиума «Образование в Европе для гармоничного развития учащихся»
-встеча и сопровождение гостей (министры и профессора)
- переводы
Министерство иностранных дел Российской Федерации
(4 Европейский департамент – Сербия, Черногория, Албания, вопросы по Косово)
-переводы с использованием английского и сербского языков
-составление официальных писем
-работа с офисной техникой
Банк Москвы (Департамент рекламы)
ул. Рождественка 8/15 здание 3, Москва 107996, Россия
-подготовка презентаций
- переводы
-работа в качестве «тайного посетителя»
-изучение банков-конкурентов
-обработка анкет клиентов
-контроль представленности Банка в Интеренете
-работа с офисной техникой
НАВЫКИ И КАЧЕСТВА
• Владение языками: английский (advanced), сербский и хорватский (разговорный), немецкий (средний уровень)
• Логичная и грамотная русская речь
• Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя (Word, Excel, PowerPoint)
• Активная жизненная позиция
• Готовность и умение быстро учиться новому
• Всегда творческий подход к работе, умение мыслить нестандартно
• Умение находить общий язык с людьми, работать в команде и хорошие организаторские способности
• Пунктуальность, аккуратность, готовность брать на себя ответственность
• Водительские права категории В
ИНТЕРЕСЫ
Я считаю себя человеком увлекающимся и стремящимся узнать как можно больше. Всегда открыта для нового опыта и знаний. Мне интересно:
Общение и изучение языков – участница университетских студенческих клубов (Балканский, Сербский, Хорватский). Участник и организатор Международных Моделей ООН в Москве и Белграде (Сербия), дважды выбиралась лучшим делегатом. Участник круглых столов, деловых игр. Тьютор МГИМО (помощь иностранным студентам).
Спорт – бальные танцы (10 лет), профессиональное плавание (8 лет), рукопашный бой (серебряный призер чемпианала Рязанской области), фитнес, экстремальные виды (рафтинг, дайвинг).
Путешествия – туризм (горолыжный, пляжный, культурный), школьные программы обмена (Нидерланды), летняя языковая школа (Мальта).
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