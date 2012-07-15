Переводчик и корректор сербского,хорватского, английского, немецкого языков

ОБРАЗОВАНИЕ: оконченное высшее (бакалавр)

Учебное заведение Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД России)

Факультет Международные отношения (бакалавриат)

Квалификация Специалист по международным отношениям, регионовед (регион Юго-Восточной Европы), переводчик

Период обучения 2007-2011 гг.

Дальнейшее обучение

(магистратура,

вечернее отделение) Финансового Университета при Правительстве РФ

Магистрская программа Управление проектами (менеджмент)

Период обучения: 2011-2013 гг.

Волонтерская работа

Институт социального планирования

Сущевский вал, 9 здание 1

-помощь в организации и проведении Мирового политического форума в Ярославле

-встреча и сопровождение гостей (иностранные профессора)

МГИМО (У) МИД России

Москва,119454, проспект Вернадского, 76

Гостиница Националь

ул. Моховая 15/1 125009 • Россия

-помощь в организации и проведении празднования Юбилея победы в ВОВ

-работа с VIP-гостями в гостинице (президенты государств и министры)

- их встреча, сопровождение и общение с ними

Стажировки

Авиасалон МАКС-2011 в Жуковском

Стендист-переводчик компании Рускай

- помощь в оформлении и поддержании стенда

- встреча и разговор с гостями

- выполнение поручений руководителей

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Ул. Б. Дмитровка, 26, Москва,103426, Россия

-помощь в организации и проведении Международного симпозиума «Образование в Европе для гармоничного развития учащихся»

-встеча и сопровождение гостей (министры и профессора)

- переводы

Министерство иностранных дел Российской Федерации

(4 Европейский департамент – Сербия, Черногория, Албания, вопросы по Косово)

-переводы с использованием английского и сербского языков

-составление официальных писем

-работа с офисной техникой

Банк Москвы (Департамент рекламы)

ул. Рождественка 8/15 здание 3, Москва 107996, Россия

-подготовка презентаций

- переводы

-работа в качестве «тайного посетителя»

-изучение банков-конкурентов

-обработка анкет клиентов

-контроль представленности Банка в Интеренете

-работа с офисной техникой

НАВЫКИ И КАЧЕСТВА

• Владение языками: английский (advanced), сербский и хорватский (разговорный), немецкий (средний уровень)

• Логичная и грамотная русская речь

• Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя (Word, Excel, PowerPoint)

• Активная жизненная позиция

• Готовность и умение быстро учиться новому

• Всегда творческий подход к работе, умение мыслить нестандартно

• Умение находить общий язык с людьми, работать в команде и хорошие организаторские способности

• Пунктуальность, аккуратность, готовность брать на себя ответственность

• Водительские права категории В

ИНТЕРЕСЫ

Я считаю себя человеком увлекающимся и стремящимся узнать как можно больше. Всегда открыта для нового опыта и знаний. Мне интересно:

Общение и изучение языков – участница университетских студенческих клубов (Балканский, Сербский, Хорватский). Участник и организатор Международных Моделей ООН в Москве и Белграде (Сербия), дважды выбиралась лучшим делегатом. Участник круглых столов, деловых игр. Тьютор МГИМО (помощь иностранным студентам).

Спорт – бальные танцы (10 лет), профессиональное плавание (8 лет), рукопашный бой (серебряный призер чемпианала Рязанской области), фитнес, экстремальные виды (рафтинг, дайвинг).

Путешествия – туризм (горолыжный, пляжный, культурный), школьные программы обмена (Нидерланды), летняя языковая школа (Мальта).

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