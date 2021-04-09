Веб-дизайнер, специалист по созданию сайтов на платформе Tilda

Привет! Меня зовут Анастасия и я web – дизайнер, специалист по созданию сайтов на Тильде. Я создам для Вас лендинг или многостраничный сайт, который повысит продажи, раскроет Ваш продукт или услугу и привлечет новых клиентов. Моя цель – создание качественного продукта, который полностью удовлетворит клиента.

Портфолио: https://www.behance.net/gallery/117010321/Portfolio

Мои навыки:

1. Полное знание и понимание работы сервиса Tilda, Adobe Photoshop 2. Создание лендинга или многостраничного сайта на конструкторе Tilda (дизайн, структура, техническая часть) 3. Знание ситуации на текущем рынке посадочных страниц и веб-дизайна 4. Понимание продающей структуры лендинга для разных типов услуг: продажа товаров, вебинаров, курсов и др. 5. Знания в области копирайтинга: редактирование и вычитка текстов клиента, написание текстов для сайта с нуля 6. Подбор и обработка изображений, иконок и иных визуальных элементов для сайта 7. Чувство вкуса/стиля/цвета и готовность всегда выслушать клиента 8. Настройка анимации, создание уникального дизайна для клиента 9. Настройка и подключение всех необходимых форм, email-рассылок, кнопок и ссылок на социальные сети 10. Проверка адаптивности сайта на всех устройствах 11. Помощь в покупке домена для клиента12. Настройка SEO оптимизации для сайта