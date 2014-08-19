Здравствуйте, уважаемые заказчики!

С удовольствием выполню любую работу, связанную с бухгалтерским учетом. Имею высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и опыт работы 2 года, владею: 1С: 8.3 Предприятие , Налогоплательщик ЮЛ, Spu_orb, OpenOffice, Word, Excel. Сейчас нахожусь в декрете, буду рада возможности заниматься любимым делом.

Также, готова выполнять заказы, не требующие особых навыков или обучиться чему-то новому.

Надеюсь, что мое предложение Вас заинтересовало. С уважением, Анастасия.