Мой дизайн - лучшее вложение в Ваш бизнес!

Привет, меня зовут Настя и я занимаюсь графическим и веб-дизайном.

У меня высшее образование по специализации Графический дизайн,

также окончила профессиональные курсы Way Up

Занимаюсь разработкой:

* landing page

* корпоративных сайтов

* сайтов-визиток

* логотипа и фирменного стиля

Для меня дизайн это не просто красивая картинка, это в первую очередь анализ и продуманные решения для удобства пользователя. Моя цель это работоспособный, простой и удобный дизайн, благодаря которому вашим клиентам будет удобно

пользоваться сервисом, а у Вас увеличивается прибыль и количество клиентов.

* Анализ вашей компании/услуги, целевой аудитории, конкурентов.

* Подборка цвета, шрифтов, и разработка концепции дизайна.

* Написание продающего текста

* Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD

* Учитываю любые Ваши пожелания

Спасибо за внимание)