Анастасия Nastya550designNastya550design
Привет, меня зовут Настя и я занимаюсь графическим и веб-дизайном.
У меня высшее образование по специализации Графический дизайн,
также окончила профессиональные курсы Way Up
Занимаюсь разработкой:
* landing page
* корпоративных сайтов
* сайтов-визиток
* логотипа и фирменного стиля
Для меня дизайн это не просто красивая картинка, это в первую очередь анализ и продуманные решения для удобства пользователя. Моя цель это работоспособный, простой и удобный дизайн, благодаря которому вашим клиентам будет удобно
пользоваться сервисом, а у Вас увеличивается прибыль и количество клиентов.
* Анализ вашей компании/услуги, целевой аудитории, конкурентов.
* Подборка цвета, шрифтов, и разработка концепции дизайна.
* Написание продающего текста
* Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD
* Учитываю любые Ваши пожелания
Спасибо за внимание)
- Дизайн интернет-магазина цветов85 просмотров
- Первый экран для Туристической компании88 просмотров