Nastya550design

Анастасия Nastya550design

 
30 летУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Мой дизайн - лучшее вложение в Ваш бизнес!

Привет, меня зовут Настя и я занимаюсь графическим и  веб-дизайном.

У меня высшее образование по специализации Графический дизайн,

также окончила профессиональные курсы Way Up

Занимаюсь разработкой:

*   landing page

*   корпоративных сайтов

*   сайтов-визиток

*   логотипа и фирменного стиля

 Для меня дизайн это не просто красивая картинка, это в первую очередь анализ и продуманные решения для удобства пользователя.  Моя цель это работоспособный, простой и удобный дизайн, благодаря которому вашим клиентам будет удобно

пользоваться сервисом, а у Вас увеличивается прибыль и количество клиентов.

*  Анализ вашей компании/услуги, целевой аудитории, конкурентов.

*  Подборка цвета, шрифтов, и разработка концепции дизайна.

*  Написание продающего текста

*  Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD

*  Учитываю любые Ваши пожелания

Спасибо за внимание)

FigmaPhotoshop