Графический дизайнер | логотипы

Здравствуйте!

Я начинающий графический дизайнер. Я создаю логотипы, плакаты, иконки, презентации, оформлю резюме и тд. Создам для вас персональный бренд. Имею навыки работы в Adobe illustrator, Adobe photoshop, Figma, Powerpoint, Canva.

Я учусь на последнем курсе художественной школы им. Рихтера. Закончила различные курсы графического дизайна.

Готова выполнить работу за короткие сроки. Пунктуальна. Учту все ваши замечания.

Работаю без выходных и даже ночью.

Гарантирую 100% качества.