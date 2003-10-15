Nastya678

Анастасия Шумихина Nastya678

 
20 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер | логотипы

Здравствуйте! 

Я начинающий графический дизайнер. Я создаю логотипы, плакаты, иконки, презентации, оформлю резюме и тд. Создам для вас персональный бренд. Имею навыки работы в Adobe illustrator, Adobe photoshop, Figma, Powerpoint, Canva. 

Я учусь на последнем курсе художественной школы им. Рихтера. Закончила различные курсы графического дизайна. 

Готова выполнить работу за короткие сроки. Пунктуальна. Учту все ваши замечания. 

Работаю без выходных и даже ночью. 

Гарантирую 100% качества. 

FigmaPowerPointIllustratorPhotoshop