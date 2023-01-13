Nastya9999

Анастасия Nastya9999

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Анастасия Белая
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  • Пластика талии и груди

    $3

    Необходимо выполнить обработку фотографий для пластики талии и груди. Всего требуется обработать 3 фотографии. Ожидается качественная работа с учетом особенностей изображений.

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Пластика

    Необходимо выполнить обработку одного фото с применением пластики. Ожидается качественная работа с изображением, включая корректировку и улучшение визуальных элементов.

    Обработка фотографий34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Качественно обработать фото с фотосессии на снегу

    Требуется качественная обработка 14 фотографий, сделанных на фотосессии на снегу. Необходимо создать привлекательный визуальный контент, который будет интересно добавить в социальные сети. Ожидается внимание к деталям и использование современных техник редактирования.

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    2 года назад