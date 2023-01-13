Nastya9999

$3
Необходимо выполнить обработку фотографий для пластики талии и груди. Всего требуется обработать 3 фотографии. Ожидается качественная работа с учетом особенностей изображений.
Обработка фотографий14 заявок
Закрыт
2 года назад
Необходимо выполнить обработку фотографий для пластики талии и груди. Всего требуется обработать 3 фотографии. Ожидается качественная работа с учетом особенностей изображений.
Необходимо выполнить обработку одного фото с применением пластики. Ожидается качественная работа с изображением, включая корректировку и улучшение визуальных элементов.
Требуется качественная обработка 14 фотографий, сделанных на фотосессии на снегу. Необходимо создать привлекательный визуальный контент, который будет интересно добавить в социальные сети. Ожидается внимание к деталям и использование современных техник редактирования.