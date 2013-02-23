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Ищу работу в сфере переводов и редактирования текстов

Образование: незаконченное высшее образование, факультет Иностранных языков и международной коммуникации, кафедра лингвистики

Опыт работы:

23.02.2013-8.03.2013-устный переводчик в европейском туре рок-группы "Pesante"

20.07.2013-30.08.2013-практика от университета в тур-агентстве "Limatravel", перевод сайтов, контактирование с иностранными партнёрами

15.10.2013-20.02.2014-фриланс-переводчик текстов различной тематики:техническая литература, статьи в журналах, сайты и т.д.

Языки: английский:придвинутый; немецкий:начальный

Другие навыки и умения: опытный пользователь ПК (Microsoft Office), быстрый поиск необходимой информации в сети Интернет.

Хобби: музыка, книги, велопробежки, путешествия

Личные качества: ответственность, внимательность, усидчивость, стрессоустойчивость