Ответственно подхожу к любой задаче.

Это будет честное резюме.

Я начинающий фрилансер. До этого был небольшой опыт в удаленной работе, конкретно перевод аудио в текст, перепечатка текста с картинки/фото в word, интернет-опросы.

Работала в таких сферах как:

- Продажи (вариант "навязывания" и "впаривания" информации или товара - не ко мне);

- Ведение базы данных, а именно внесение информации в 1С, проверка пакета документов на наличие/отсутствие того или иного документа, проверка на ошибки, соблюдение сроков и внесение изменений в дальнейшем. Взаимодействие с другими отделами и деловая переписка или переговоры по телефону внутри компании. Дополнительные задачи и просьбы руководителя. Владение орг. техникой;

- Ассистент менеджера по продажам, в основном работа с документами и ведение базы данных. Ответ на звонки, если менеджер занят;

- Помощник руководителя кофейной сети. Мелкие задачи, разместить пост в соц. сетях, переписка и поддержка сотрудников в тех или иных вопросах, размещение вакансий и первичная оценка претендентов, креативные идеи по оформлению, слежение по камере за сотрудниками, составление таблиц, ведение и контроль за расходами и прибылью, поиск расходных товаров и оформление заказов;

- Подработка в типографии, печать на футболках, резка наклеек на спец. оборудовании, контроль заказов;

- Администрирую группу в Вк ( кому интересно, вот ссылка https://vk.com/charles__bukowski) ;

Являюсь активным пользователем Instagram (конечно не блогер с миллионной публикой, но такой любительский аккаунт :) @mur_myaaau). Люблю минимализм (например от дизайна техники Aplle схожу с ума), красивые фото, читать художественную литературу, технический прогресс.

Владею такими стандартными инструментами как почта Яндекс и др., немного Word, Googl doc., Power Point, Paint (не художник иллюстратор), skype, различные мессенджеры, поиск в интернете, легко владею пк и смартфоном. Большое наличие информации не пугает. Легко иду на контакт. Доброжелательна, понимающая, всегда выслушаю. Первое время могу задавать много вопросов, но всегда по теме или в течение рабочего процесса. Не замалчиваю ситуации, когда что-то идет не так. Все мы люди и допускаем ошибки, я не исключение, но это не основная моя деятельность :D .

Любознательна, поэтому научусь всему, что в моих силах и интересах.

Образование у меня средне-профессиональное, а именно бух. учет, но работать в этой сфере и все, что с ней связанно не желаю, ничего личного (если только какие-то мелкие организационные вопросы).

Скажу сразу, холодные звонки и различные продажи, веб-кам модели, сетевой маркетинг, развод людей на деньги не предлагать.

В первую очередь ценю саму работу и потом уже деньги.

Могу работать в любом графике, но выходные и время на отдых не исключаю.

Если Вам приглянулось мое резюме, то очень жду Ваших предложений.

Оплату могу принимать как на карту Сбербанка, так и на Яндекс.Деньги.