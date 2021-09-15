NastyaDesigner

Anastasia Kirichenko Brand-Designer

Давай знакомиться殺Меня зовут АнастасияЯ графический дизайнер Создаю логотипы, фирменный стили , полиграфию и иллюстрацииЧто ты должен знать как владелец бизнеса ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Для того чтобы активно и успешно рос бизнеснужна символика, которая будет ассоциироватьсяс тобой и с твоим бизнесом⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Логотип – это первое знакомство твоего клиента с компанией! Очевидно, что покупатель доверяет больше товаром, на которых есть лого⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Вспомни, когда ты в последний раз купил что-нибудь без подобных опознавательных знаков.Скорее всего, такого уже давно не случалось⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Давай наконец-то создадим твой логотип мечты!Пиши мне , будем создавать красоту!