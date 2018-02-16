Анастасия Григорьева NastyaKodakNastyaKodak
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Восстановление и оцветнение старых фото, цветокоррекция и обтравка фото для интернет магазинов
Фотографирую и обрабатываю 4 года.
Опыт работы в фотоателье ретушером 3 года.
Выполняю любую работу с фотографией:
легкая ретушь
тяжелое восстановление
пластика
цветокоррекция
оцветнение ч/б фото
обтравка фото
замена фона
соединение двух или более изображений
составление коллажей
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Портфолио
- Обтравка для интернет магазинов198 просмотров
- Коллажирование210 просмотров
- Восстановление ч/б фотографий207 просмотров
- Оцветнение ч/б фото221 просмотр
- Ретушь портретов191 просмотр
- Составление визиток191 просмотр
- Оформление фото на Бессмертный полк248 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$43/час
от 1 дня
нет рейтинга