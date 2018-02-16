NastyaKodak

Анастасия Григорьева NastyaKodak

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Восстановление и оцветнение старых фото, цветокоррекция и обтравка фото для интернет магазинов

Фотографирую и обрабатываю 4 года.

Опыт работы в фотоателье ретушером 3 года.

Выполняю любую работу с фотографией:

легкая ретушь

тяжелое восстановление

пластика

цветокоррекция

оцветнение ч/б фото

обтравка фото

замена фона

соединение двух или более изображений

составление коллажей

Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$43/час
от 1 дня
нет рейтинга