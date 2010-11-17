Копирайт, рерайт, контент-наполнение сайтов, экономические статьи

Образование:

ОБРАЗОВАНИЕ:

1999 – 2000г. – обучение в высшем профессионально-техническом училище по специальности «Делопроизводство».

2000-2006г. – Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. Специальность: «Экономика предприятия». Диплом специалиста.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2004г. – офис-менеджер филиала ОАО КБ «Надра» Луганская обл., Украина.

2004г–2005г. – переведена на должность ведущего экономиста отдела бухучета и отчетности филиала ОАО КБ «Надра» Луганская обл., Украина.

2006 – 2008г. – работа на должности специалиста среднего и малого бизнеса филиала АКИБ «Укрсиббанк» г. Луганской обл., Украина.

2008 – 2009г. – переведена на должность ведущего специалиста отдела сопровождения кредитов среднего и малого бизнеса Восточного регионального департамента АКИБ «Укрсиббанк».

2009-2010г. - работа рерайтером, копирайтером, написание статей на различную тематику, рерайт экономических текстов (дипломы, диссертации, курсовые)