Работаю качественно, оперативно и недорого.

Написание текстов, редактирование, копирайтинг.

Высокий уровень владения русским языком, грамотная письменная речь. Написание оригинальных статей для различных сайтов и групп в социальных сетях на разнообразную тематику.

Переводы.

Перевод и адаптация текстов и статей с/на английский (уровень-upper-intermediate) и испанский (уровень-В2).

Также ведение различных групп в социальных сетях, создание уникального контента, расшифровка аудиозаписей, помощь в переписке на английском/испанском языке.

Связаться со мной можно через электронную почту или skype