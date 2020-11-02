NastyaWeb1

Разработка сайта, seo-продвижение

Разработаю сайт для вас или вашей компании с нуля с адаптивным дизайном и анимацией. Опыт работы 3 года. Сделаю сайт по вашим требованиям, уникальность от 85%. Срок исполнения - 7 дней. Я работаю на качество. Сайт может быть: продающая страница (лендинг); сайт-визитка (промо сайт для небольших фирм); сайт-каталог (витрина для оптовых компаний); интернет-магазин (для онлайн бизнеса и электронной коммерции). Seo-продвижение за отдельную плату.