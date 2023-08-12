Мій дизайн вивів клієнта на постійний дохід понад 2000$

Привіт! Давайте дізнаймося більше про один одного. Дозвольте розпочати🙋‍♀️

Мене звати Настя і я вебдизайнер, родом зі сміливої України

А ще за сумісництвом і колишній банківський працівник. Так, так, це не вигадка і не помилка при написанні тексту, а чиста правда.

Творча людина, котра не знала свого справжнього призначення працювала на сірій, буденній та офісній роботі. На перший погляд, здавалося, що все було доволі добре – робоче місце було теплим та зручним, заробітна платня вище мінімальної, нормований графік та спілкування з людьми. Але душа хотіла більшого (спойлер – пам’ятай «Все, що не робиться, на краще»)

І ось, через проблеми зі здоров’ям, я звільняюсь. Розчарування, незнання, що робити далі та довгі пошуки нової роботи.

Місяці поневірянь дали свої плоди. На просторах соціальних мереж я натрапила на курси й чудових менторів у сфері вебдизайну. Чудодійний еліксир зцілення було знайдено.

Зараз я вебдизайнер з купою свіжих та креативних думок, які втіляться у життя завдяки Вам.