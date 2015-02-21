Анастасия Ханецкая Nastya_HaniNastya_Hani
37 летРоссия/Краснодар
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Портфолио
- Поздравительная открытка145 просмотров
- Подарочные сертификаты104 просмотра
- Разработка индивидуальной монограммы209 просмотров
- Разработка фирменного паттерна235 просмотров
- Логотип для дизайн-студии "Хани"194 просмотра
- Принт для футболок школы танцев "Без правил"142 просмотра
- Логотип для музыкального дуэта 2Disco185 просмотров
- Плакаты для школы танцев "Без правил"181 просмотр
- Плакаты для школы танцев "Без правил"264 просмотра
- Электронные открытки, web-баннера206 просмотров
- Лифлет174 просмотра
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Фирменный стиль
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