Nastya_Lendiel

Juniour Seo-специалист
Seo-специалист
Навыки:
1.Сбор и оптимизация семантического ядра, кластеризация запросов
2. Формирование контент стратегии
3.Внутренняя оптимизация (наполнение сайта: мета-теги Title, Description, заголовков H1-H .., контент, скорость загрузки, настройки robots.txt и sitemap.xml)
4. Внешняя оптимизация сайта
5.Написання технического задания копирайтеру, программисту
6.Написання контента
Умение пользоваться сервисами: (+ иные ресурсы для анализа сайта)
1.Google Analytics
2.Google Search Console
3.Ahrefs
4.SEMrush
5.Google Adwords
6.Serpstat
7.Rush Analytics
8.Topvisor
9.Screaming Frog SEO Spider
10. Netpeak Checker / Spider
11. WordPress