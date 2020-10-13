Nastya_Lendiel

Анастасия Nastya_Lendiel

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Juniour Seo-специалист

 Seo-специалист

Навыки:

1.Сбор и оптимизация семантического ядра, кластеризация запросов

2. Формирование контент стратегии

3.Внутренняя оптимизация (наполнение сайта: мета-теги Title, Description, заголовков H1-H .., контент, скорость загрузки, настройки robots.txt и sitemap.xml)

4. Внешняя оптимизация сайта

5.Написання технического задания копирайтеру, программисту

6.Написання контента

Умение пользоваться сервисами: (+ иные ресурсы для анализа сайта)

1.Google Analytics

2.Google Search Console

3.Ahrefs

4.SEMrush

5.Google Adwords

6.Serpstat

7.Rush Analytics

8.Topvisor

9.Screaming Frog SEO Spider

10. Netpeak Checker / Spider

11. WordPress