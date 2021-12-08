Nastya_Starykh

Создаю сайты на Тильде!

Одностраничный сайт (лендинг)

Лендинг – небольшой одностраничный сайт, содержащий информацию о товаре или услуге и направленный на то, чтобы посетитель сайта выполнил целевое действие (покупка, заказ, бронь и тд.):

Стоимость одного блока – 2000 руб.

Многостраничный сайт

Многостраничный сайт на любую тематику, содержащий в себе более одной страницы:

Стоимость главной страницы зависит от количества блоков, стоимость одного блока

– 2000 руб.)

Каждая внутренняя страница – 2 500 руб.

Редизайн существующего сайта

Полный редизайн вашего сайта (или внесение небольших правок):

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма работы.

Интернет-магазин

Сайт, на котором посетитель может заказать и оплатить товары и услуги.

Стоимость рассчитывается индивидуально от сложности сайта, количества страниц и др.

Подключение SEO оптимизации 1500 руб.

Контакты:

WhatsApp,Telegram: +7 (923) 437-31-34