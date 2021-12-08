Nastya_Starykh

Одностраничный сайт (лендинг)
Лендинг – небольшой одностраничный сайт, содержащий информацию о товаре или услуге и направленный на то, чтобы посетитель сайта выполнил целевое действие (покупка, заказ, бронь и тд.):
Стоимость одного блока – 2000 руб.
Многостраничный сайт
Многостраничный сайт на любую тематику, содержащий в себе более одной страницы:
Стоимость главной страницы зависит от количества блоков, стоимость одного блока
– 2000 руб.)
Каждая внутренняя страница – 2 500 руб.
Редизайн существующего сайта
Полный редизайн вашего сайта (или внесение небольших правок):
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма работы.
Интернет-магазин
Сайт, на котором посетитель может заказать и оплатить товары и услуги.
Стоимость рассчитывается индивидуально от сложности сайта, количества страниц и др.
Подключение SEO оптимизации 1500 руб.
Контакты:
WhatsApp,Telegram: +7 (923) 437-31-34