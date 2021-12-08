Nastya_Tishkina

Наполнение интернет магазина карточками товаров

Чем я занимаюсь?

- Ручное качественное наполнение сайта контентом и товарами (уникальные описания, сео, копипаст товаров с донора, оформление в едином стиле, поиск информации для товаров и т.п.)

Цены плавают от 15 до 50 рублей, все зависит от количества добавляемой информации и ее поиска

- Выполняю любую работу не требующую специального образования

Найти, скопировать, вставить - это ко мне)

- Продвижение сайтов

Разные пакеты услуг в среднем от 9 000 рублей

- SEO/ Яндекс директ и Google реклама

Сроки вывода сайт в ТОП 10 Яндекса зависят от популярности того или иного запроса.

Низкочастотные запросы выводятся в десятку за 2-4 месяца.

Среднечастотные: за 4-9 месяцев.

Высокочастотные запросы: за 9-12 месяцев и больше.

Опыт работы в сети по разным направлениям.

Работала с такими CMS и сервисами: WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, OpenCart, Drupal, Vigbo, Megagroup, а также различные самописные движки.

Люблю все делать красиво, качественно и быстро.