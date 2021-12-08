Nastya_Tishkina

Чем я занимаюсь?
- Ручное качественное наполнение сайта контентом и товарами (уникальные описания, сео, копипаст товаров с донора, оформление в едином стиле, поиск информации для товаров и т.п.)
Цены плавают от 15 до 50 рублей, все зависит от количества добавляемой информации и ее поиска
- Выполняю любую работу не требующую специального образования
Найти, скопировать, вставить - это ко мне)
- Продвижение сайтов
Разные пакеты услуг в среднем от 9 000 рублей
- SEO/ Яндекс директ и Google реклама
Сроки вывода сайт в ТОП 10 Яндекса зависят от популярности того или иного запроса.
Низкочастотные запросы выводятся в десятку за 2-4 месяца.
Среднечастотные: за 4-9 месяцев.
Высокочастотные запросы: за 9-12 месяцев и больше.
Опыт работы в сети по разным направлениям.
Работала с такими CMS и сервисами: WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, OpenCart, Drupal, Vigbo, Megagroup, а также различные самописные движки.
Люблю все делать красиво, качественно и быстро.