Nastya_Ustimova_

Управляющий проектом/ Projekt manager

От работы хочу получать моральное и материальное удовлетворение, поэтому мне интересна работа в дружной, динамично развивающейся компании. Многозадачность и «многообъёмность» не пугают – умею расставлять приоритеты и соблюдать дедлайны. Хочу развиваться в профессиональном и личном плане. Открыта для всего нового.Увлекаюсь психологией.Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя!Есть сертификат об успешном прохождении курса "Marketplace Academica" Управляющий проектом WB.