Nastya_insp12

Фотографа- дизайнера, професійно займаюся обробкою.

Мене звати Настя, я професійно займаюся фотографією близько 3 років, та навчаюся на фотографа- дизайнера. Чудово володію обробкою фото та маю досить оригінальне бачення. Готова співпрацювати з оригінальними та цікавими брендами, фотографами і в цілому з незвичайними фото. Люблю як і щось креативне так і мінімалістичне. Відповідально та якісно виконую поставлену задачу за допустимі терміни, можу бути контент менеджер і сама ж виконувати поставлену ціль)Для детальної інформації яка вас може зацікавити ,можете звернутися за номером +380968908251 & написати в Telegram , Viber або зателефонувати, обговоримо будь-яку задачу та обов'язково зроблю найкращому вигляді.