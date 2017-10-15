Анастасия Шильникова Nastya_pymzzNastya_pymzz
27 летРоссия/Великий Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка баннеров, визиток, брошюр, штендеров, Poll-up и т.д. Почта: [email protected]
Готова с радостью выполнить ваш заказ!
Опыт работы в наружной рекламе.
-Дизайн и верстка полиграфии
-Дизайн наружной рекламы
Набираю портфолио, следовательно заинтересована в качественном выполнении работы!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Скидочные карты112 просмотров
- Подарочный сертификат141 просмотр
- Poll-up128 просмотров