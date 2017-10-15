Nastya_pymzz

Анастасия Шильникова Nastya_pymzz

 
27 летРоссия/Великий Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка баннеров, визиток, брошюр, штендеров, Poll-up и т.д. Почта: [email protected]

Готова с радостью выполнить ваш заказ!

Опыт работы в наружной рекламе.

-Дизайн и верстка полиграфии

-Дизайн наружной рекламы

Набираю портфолио, следовательно заинтересована в качественном выполнении работы!

Портфолио