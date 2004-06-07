Nastychuniuckina

Анастасия Чунюкина NastychuniuckinaNastychuniuckina
Привет)
Я Настя , мне 18 лет. Живу в городе Москва.Пока другие дети смотрели на облака, то я видела вместо облаков героев сказок или животных - когда выросла поняла, что смотрю на все не стандартным образом, поэтому решила, что дизайн оценит мой навык. Все что надо структурированно и красиво подать - Я могу. Кайфую от создания эстетики и понимаю, что через дизайн помогаю людям проще воспринимать информацию.
Делаю: дизайн сайтов, презинтаций , строиз, обложек к видео
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator
😎 Мои работы
Искренность, понимание и пунктуальность
Мои правила по жизни. Дизайн не исключение.
Всегда делаю как для себя, с душой.
Вкладываю частичку своей души во все, что изобретаю.
Все правки бесплатные!
Обсуждение заказа
Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Как вам удобно. Так я могу лучше узнать ваши вкусы и интересы, чтобы передать их в дизайне. Звоните!
Хобби
👉Я пишу истории про чувства на Яндекс.Дзен
👉Плету украшения из бисера
👉Изучаю английский язык
Всегда на связи
Мобильный: +7 961 424 66 33
what’s app, skype, zoom