Nastychuniuckina

Создаю удобный и современный дизайн для того, чтобы вы достигали своих бизнес-целей

 Привет)

Я Настя , мне 18 лет. Живу в городе Москва.Пока другие дети смотрели на облака, то я видела вместо облаков героев сказок или животных - когда выросла поняла, что смотрю на все не стандартным образом, поэтому решила, что дизайн оценит мой навык. Все что надо структурированно и красиво подать - Я могу. Кайфую от создания эстетики и понимаю, что через дизайн помогаю людям проще воспринимать информацию.

Делаю: дизайн сайтов, презинтаций , строиз, обложек к видео

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator

😎 Мои работы

Здесь)

 Искренность, понимание и пунктуальность

Мои правила по жизни. Дизайн не исключение.

Всегда делаю как для себя, с душой.

Вкладываю частичку своей души во все, что изобретаю.

Все правки бесплатные!

 Обсуждение заказа

Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Как вам удобно. Так я могу лучше узнать ваши вкусы и интересы, чтобы передать их в дизайне. Звоните!

 Хобби

👉Я пишу истории про чувства на Яндекс.Дзен

👉Плету украшения из бисера

👉Изучаю английский язык

Всегда на связи

✌Telegram:@xxxnastenica

 Мобильный: +7 961 424 66 33

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