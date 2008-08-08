Дизайнер корпусной мебели

1996-2000 –навчання у художній школі;

2000-2001 –навчання у школі моделей;

2004-2006 –навчання у школі дизайну;

2003-2007 –навчання на технологічному факультеті Мукачівського державного університету. Кваліфікація: комп’ютерний дизайн, бакалавр легкої промисловості;

2007-2008 –навчання в магістратурі Мукачівського державного університету. Кваліфікація: інженер-дослідник, магістр легкої промисловості.

Під час навчання активно приймала участь в олімпіадах професійного спрямування, конкурсах молодих дизайнерів, суспільному та спортивному житті вузу. Займала призові місця.

Є досвід викладання у вищих навчальних закладах.

Цілеспрямована, комунікабельна, відповідальна, чесна, творча, добросовісна, працелюбна, неконфліктна, легконавчаєма.

Досвід роботи: під час навчання в період з 09.2007 по 05.2008 працювала в модельному агентстві. Виконувала роль адміністратора, організатора показів, викладача, дизайнера. Упродовж періоду роботи модельне агентство набуло популярності.

У період з 09.2008 по 10.2010 працювала дизайнером меблів. Напрямок роботи – шафи-купе, кухні, офісні меблі.

Є досвід роботи по розробці графічної реклами.

Працюю на комп’ютері. Володію наступними програмами: CorelDraw, Corel Photo Paint Х3, AutoCAD, PRO100, MS Office, Internet.

Знання мов: вільно володію українською та російською мовами, англійська зі словником.

Водійське посвідчення категорії В з 08.08.2008.

Захоплення: фотографія, спорт, туризм, дизайн інтер’єра.