1996-2000 –навчання у художній школі;
2000-2001 –навчання у школі моделей;
2004-2006 –навчання у школі дизайну;
2003-2007 –навчання на технологічному факультеті Мукачівського державного університету. Кваліфікація: комп’ютерний дизайн, бакалавр легкої промисловості;
2007-2008 –навчання в магістратурі Мукачівського державного університету. Кваліфікація: інженер-дослідник, магістр легкої промисловості.
Під час навчання активно приймала участь в олімпіадах професійного спрямування, конкурсах молодих дизайнерів, суспільному та спортивному житті вузу. Займала призові місця.
Є досвід викладання у вищих навчальних закладах.
Цілеспрямована, комунікабельна, відповідальна, чесна, творча, добросовісна, працелюбна, неконфліктна, легконавчаєма.
Досвід роботи: під час навчання в період з 09.2007 по 05.2008 працювала в модельному агентстві. Виконувала роль адміністратора, організатора показів, викладача, дизайнера. Упродовж періоду роботи модельне агентство набуло популярності.
У період з 09.2008 по 10.2010 працювала дизайнером меблів. Напрямок роботи – шафи-купе, кухні, офісні меблі.
Є досвід роботи по розробці графічної реклами.
Працюю на комп’ютері. Володію наступними програмами: CorelDraw, Corel Photo Paint Х3, AutoCAD, PRO100, MS Office, Internet.
Знання мов: вільно володію українською та російською мовами, англійська зі словником.
Водійське посвідчення категорії В з 08.08.2008.
Захоплення: фотографія, спорт, туризм, дизайн інтер’єра.