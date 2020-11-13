Я обрабатываю фотографии макияжей для рекламы косметики, студии красоты, визажистов. Здесь особенно важна проработка контуров макияжа, чистый свето-теневой рисунок, здоровый и свежий цвет кожи, а также естественность текстуры кожи. Кроме макияжей я занимаюсь обработкой фотографий для каталогов одежды, аксессуаров, обуви и т.д. Но меня интересует не только фэшн индустрия. Я занимаюсь постпродакшеном любой предметной съемки, будь то грабля или телефон.

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