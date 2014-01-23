Переводчик английского языка

КВАЛИФИКАЦИЯ

Перевод научно-технической документации/литературы

Преподавание английского языка

ОБРАЗОВАНИЕ

Специальность: Перевод и переводоведение 2007-2012

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия

Лингвистическая школа, английский язык 2000-2007

Амурск, Россия

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «ТрансЛинк» Ноябрь 2012-наст.вр.

Внештатный переводчик – Санкт-Петербург, Россия

выполнение перевода технической документации

ООО «Проф Транслейтинг» Ноябрь 2012-наст.вр.

Корректор – Санкт-Петербург, Россия

вычитка переводов; проверка полноты и точности перевода в соответствии с оригиналом

стилистическая, грамматическая и терминологическая правка переводов, выполненных переводчиками

ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2010

Производственная практика в качестве переводчика – Комсомольск-на-Амуре, Россия

Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский

Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский

ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2009

Производственная практика в качестве переводчика – Комсомольск-на-Амуре, Россия

Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский

Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский

Перевод стандартов с английского языка на русский

Репетиторство по английскому языку Сентябрь-Апрель 2009

НАВЫКИ

Английский язык - свободный

Немецкий язык - начальный (технический – со словарем)

Испанский - базовый

Опытный пользователь ПК: Linux; Windows, SDL Trados, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat, Multitran, ABBYY Lingvo

Скорость печатания – 250 знаков в минуту

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Усидчивая, ответственная, внимательная к деталям, коммуникабельная, быстро обучаемая

Люблю самостоятельно изучать языки (испанский язык, португальский язык), активный отдых, заниматься спортом (плавание, катание на коньках, велосипеде, теннис)