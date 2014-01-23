КВАЛИФИКАЦИЯ
Перевод научно-технической документации/литературы
Преподавание английского языка
ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность: Перевод и переводоведение 2007-2012
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия
Лингвистическая школа, английский язык 2000-2007
Амурск, Россия
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО «ТрансЛинк» Ноябрь 2012-наст.вр.
Внештатный переводчик – Санкт-Петербург, Россия
выполнение перевода технической документации
ООО «Проф Транслейтинг» Ноябрь 2012-наст.вр.
Корректор – Санкт-Петербург, Россия
вычитка переводов; проверка полноты и точности перевода в соответствии с оригиналом
стилистическая, грамматическая и терминологическая правка переводов, выполненных переводчиками
ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2010
Производственная практика в качестве переводчика – Комсомольск-на-Амуре, Россия
Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский
Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский
ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2009
Производственная практика в качестве переводчика – Комсомольск-на-Амуре, Россия
Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский
Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский
Перевод стандартов с английского языка на русский
Репетиторство по английскому языку Сентябрь-Апрель 2009
НАВЫКИ
Английский язык - свободный
Немецкий язык - начальный (технический – со словарем)
Испанский - базовый
Опытный пользователь ПК: Linux; Windows, SDL Trados, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat, Multitran, ABBYY Lingvo
Скорость печатания – 250 знаков в минуту
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усидчивая, ответственная, внимательная к деталям, коммуникабельная, быстро обучаемая
Люблю самостоятельно изучать языки (испанский язык, португальский язык), активный отдых, заниматься спортом (плавание, катание на коньках, велосипеде, теннис)