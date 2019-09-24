NatArch

Наталья NatArch

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Архитектура и дизайн . Archicad, Lumion,AutoCAD, 3d Max ,Photoshop, SketchUp

Добрый день . Люблю свою работу и креативный подход в решении поставленных задач. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

megabet
43 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Дизайн ванной комнаты
Благодарю за работу!
Спасибо за конкурс! Приятно работать с человеком , когда все четко и своевременно .
Ответный отзыв