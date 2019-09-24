Архитектура и дизайн . Archicad, Lumion,AutoCAD, 3d Max ,Photoshop, SketchUp
Добрый день . Люблю свою работу и креативный подход в решении поставленных задач.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! Приятно работать с человеком , когда все четко и своевременно .