Иллюстрации, векторная графика.
Работаю в программах - Photoshop, Illustrator
Рисунок от руки - лайнер, акварель.
Тренировочные работы здесь - http://natpior.deviantart.com/
Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: natpior (только чат)
Портфолио
- Деревце295 просмотров
- Сказочный замок549 просмотров
- Страшные цифры1775 просмотров
- Добрые цифры617 просмотров
- Мальчик-пират330 просмотров
- Отдельные предметы - овощи и фрукты490 просмотров
- Овечка в облаках345 просмотров
- Варианты персонажа для детской интерактивной книги233 просмотра