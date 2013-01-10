NatPioR

Наталия NatPioR

 
39 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Иллюстрации, векторная графика.

Работаю в программах - Photoshop, Illustrator

Рисунок от руки - лайнер, акварель.

Тренировочные работы здесь - http://natpior.deviantart.com/

Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: natpior (только чат)

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