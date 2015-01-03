Специалист в банковской сфере, мама 3-х детей

Начинающий фрилансер.

Опыт работы в банковской сфере 10 лет. Работала в планово-аналитическом отделе, кредитном. Хорошо представляю работу банка в целом и отдельных его отделов. Могу писать аналитические статьи, комментарии для экономических журналов.

Так же являюсь мамой 3-х детей. Могу писать статьи для женских журналов, по воспитанию детей, их проблемах, развитию. Хорошо разбираюсь в детских брендах: одежды, игрушек. Могу грамотно и аргументированно описать новые коллекции одежды. Рассмотреть интересные новинки, облегчающие жизнь мамам.

Буду рада вашим предложениям