Nata222444

Дополнительные сведения:Закончила курсы в школе радио- сентябрь-декабрь 2015. Имею сертификат об окончании школы радио, запись ДЕМО, фотографии

Образование высшее реклама и связь с общественностью.

Иная вспомогательная информация: мои качества, которыми я могу гордиться: Ораторские навыки (хорошо поставлена речь, грамотность, выступления на сцене, чтение стихов), коммуникабельность( умеющая установить контакт, понимающая и чувствующая людей), пунктуальность( всегда все делаю вовремя, например прихожу на работу), скромность( с каждым человеком с которым мне доводилось встретиться, отношусь с уважением), честность( из моего опыта нельзя обещать человеку того, что не смогли бы сделать, организовать, провести, поэтому нужно быть порядочным и честным), ответственность,( общительна, уверенна в себе, имею активную позицию в общении, оптимистичность), исполнительность( всегда выполняю назначенную мне работу), умею работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально ( всегда предлагаю новые идеи, проявляю интерес к точке зрения членов команды).