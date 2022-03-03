Рекрутинг

Работа специалистом по подору для меня является своеобразной миссией, а именно я помогаю кандидатам найти достойную работу, а работодателю помогаю найти брилианты!

Опыт работы составляет год и 2 месяца в сфере рекрутинга, на данный момент я работаю на аутсорсе с юридической компанией по подбору сложных ваканстных позиций.

За два месяца в организации работают 3 сотрудника которые были отобранны мной.

Я очень амбициозна, развиваюсь в сфере HR, прохожу различные вебинары и посещаю круглые столы и конференции по своему направлению. Помимо этого я закончила высшее образование по направлению "Управление персоналом".