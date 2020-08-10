NataBannikova

Качественная, оптимизированная верстка сайтов и лендингов.

Здравствуйте!

Меня зовут Наталья.

Я умею создавать кроссбраузерную валидную верстку, делать анимацию, подключать JS плагины.

Я ответственная и внимательная, соблюдаю сроки.

Проверяю и тщательно тестирую работу перед сдачей.

Спокойно отношусь к правкам и критике.

Всегда на связи. Даже в выходные дни.

Список технологий

HTML5, CSS3, Sass, SCSS, Bootstrap 4, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Gulp, Git.

WordPress, Opencart

Photoshop, Figma

e-mail: [email protected]

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/natalia-bannikova/

Skype: bannikova30

Telegram: https://t.me/bnndnu