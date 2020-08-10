NataBannikova

Наталья Банникова NataBannikovaNataBannikova
36 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественная, оптимизированная верстка сайтов и лендингов.
Здравствуйте!
Меня зовут Наталья.
Я умею создавать кроссбраузерную валидную верстку, делать анимацию, подключать JS плагины.
Я ответственная и внимательная, соблюдаю сроки.
Проверяю и тщательно тестирую работу перед сдачей.
Спокойно отношусь к правкам и критике.
Всегда на связи. Даже в выходные дни.
Список технологий
- HTML5, CSS3, Sass, SCSS, Bootstrap 4, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Gulp, Git.
- WordPress, Opencart
- Photoshop, Figma
e-mail: [email protected]
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/natalia-bannikova/
Skype: bannikova30
Telegram: https://t.me/bnndnu