NataNovikova

Подготовка контента (Сторис и публикации) для соц сетей

Имею большой опыт создания контента для соц. сетей (Инстаграм, Фейсбук, ВК), также макетов для таргетированной рекламы (есть опыт

рекламы, и соответственно знаю нюансы и особенности подготовки и размещения макетов

для этого направления).

Заказы выполняю быстро и качественно, с учётом всех пожеланий заказчика.

Грамотная речь, без орфографических ошибок

Делаю макеты (видео и фото) для различных вариантов размещения (любые размеры по соотношению сторон).

Качество работ можно посмотреть на моём телеграм канале Сторис для Инстаграм (все работы авторские).

Могу сама подобрать видеоряд и музыкальное сопровождение.

Настроена на продолжительное сотрудничество.

Готова ответить на вопросы.

Буду рада сотрудничеству