NataNovikova

Подготовка контента (Сторис и публикации) для соц сетей
Имею большой опыт создания контента для соц. сетей (Инстаграм, Фейсбук, ВК), также макетов для таргетированной рекламы (есть опыт
рекламы, и соответственно знаю нюансы и особенности подготовки и размещения макетов
для этого направления).
Заказы выполняю быстро и качественно, с учётом всех пожеланий заказчика.
Грамотная речь, без орфографических ошибок
Делаю макеты (видео и фото) для различных вариантов размещения (любые размеры по соотношению сторон).
Качество работ можно посмотреть на моём телеграм канале Сторис для Инстаграм (все работы авторские).
Могу сама подобрать видеоряд и музыкальное сопровождение.
Настроена на продолжительное сотрудничество.
Готова ответить на вопросы.
Буду рада сотрудничеству
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