NataSDesigner

Дизайн в удовольствие! Я - Дизайнер и по образованию, и по призванию! Дизайн на заказ!

"Мое Творческое лицо" или "Портфолио" https://www.natasdesign.com/ характеризуется

Оживленностью благодаря моей жажде творческой жизни с горящими глазами и пытливым умом.

Увлекательностью благодаря тому, что я проживаю особую, удивительно красивую, наполненную палитрой эмоций творческую жизнь в каждом дизайн-проекте.

Замысловатостью благодаря тому, что я анализирую, фантазирую, ищу новые художественные ходы, логически выстраиваю каждую авторскую концепцию.

Предприимчивостью благодаря моей инициативности, постоянно возрастающему качеству работ. Независимо от масштаба, я превращаю каждый свой дизайн-проект в произведение искусства.

Тонкостью благодаря тому, что я чувствую жизнь на кончиках пальцев, когда я рисую, эскизирую на бумаге или визуализирую творческие задумки с помощью любимых графических и 3D инструментов.

Глубинностью благодаря моему взгляду с неожиданной пятой стороны, поиску и предпочтению смелых дизайн решений.

Разнообразием благодаря тому, что мой талант дизайнера безграничен, потому я постоянно расширяю свои творческие "горизонты".

Смелостью благодаря тому, что каждый мой дизайн-проект - это крутой шаг к мечте. Я уверенно двигаюсь "вверх и вперед" к достижению колоссальных профессиональных высот.

Эксклюзивностью благодаря тому, что каждый мой дизайн-проект адресный, ярко индивидуальный, созданный исключительно с любовью.

Инновационностью благодаря моему образованию+самообразованию, как в БГУ, Коммуникативный дизайн: "Здесь Вас ничему не научат, но Вы можете всему научиться сами!"

еще это Эстетически вкусно благодаря моему чувству стиля с грамотным цветовым решением, отточенной простоте в гармонии с другими тщательно подобранными ингредиентами.

Я убеждена, что мой талант дизайнера безграничен, потому постоянно расширяю свои творческие "горизонты", вдохновляюсь мечтами, рисую, проектирую, фантазирую, создаю и реализовываю идеи, учусь, развиваюсь, совершенствуюсь, обогащая ценный профессиональный опыт!

Дизайн инженерного чертежа: от векторизации эскиза до имитации материалов в цвете.

БрендБук дизайн: от логотипа до тизера и фотовизитки.

Дизайн эксклюзивных иконок: от проработки моей авторской идеи до набора векторных тематических иконок.

Дизайн иллюстраций: от идеи до презентации.

Дизайн интерьеров: от авторской идеи до идеального дизайн-проекта с эскизами, рабочими чертежами, авторскими дизайн-макетами (клякса Вкусное панно, фотообои и т.д.) с полным 3D моделированием с визуализацией + авторская презентация проекта с разработкой фирменного стиля.

Дизайн рекламных листовок: от идеи до дизайн-макета, подготовленного к печати.

Дизайн коммерческого предложения: от моей авторской задумки до PDF-презентации.

Дизайн IOS приложения: от иконок до иллюстраций со стилистическим и цветовым решением.

Дизайн рекламного баннера: от векторизации эскизов до авторских дизайн-макетов.

3D Дизайн-концепт аварийно-спасательного аппарата от эскизов до 3D модели с авторским цветовым и формаобразующим решением.

Дизайн-концепт каталога: от идеи до дизайн-презентации и т.д.

Абсолютно новые, вдохновляюще прекрасные, фантастически крутые, удивительно интересные дизайн-проекты рождаются в результате нашего плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества.

+375 33 322 96 76 (& viber)

[email protected]

#IamDesignerandbyeducationandbyvocation