О себе
https://readymag.com/u73079298/1003631
10 лет в проектировании пользовательских интерфейсов
3 из них в разработке мобильных приложений
20+ запущенных приложений под iPhone, iPad, Android
CRM система под существующие бизнес-процессы
Всегда в курсе последних тенденций дизайна, методов и технологий работающих в гибком процессе разработки. Искренне верю, что все можно решить если подходить творчески и находить компромис. Считаю, что лучший интерфейс создается только при плотном общении с конечным пользователем, что красота и эстетика является неотъемлемой частью построения хорошего пользовательского опыта, что любой интерфейс должен быть простым и удобным, приносить пользу людям и делать мир чуточку лучше и добрее.
Мобильные приложения:
Что и как я делаю
https://readymag.com/u73079298/1003619
Проект Cirrus Insight v1
https://itunes.apple.com/us/app/cirrus-insight-for-salesforce/id878780306?mt=8
Проект КиноПоиск v1 https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/id477718890?mt=8
Проект Планета кино v1https://readymag.com/u73079298/mytask2
https://itunes.apple.com/ua/app/planeta-kino-imax/id593841464?mt=8
CRM v1 (не последние экраны, 2015 год)
https://drive.google.com/open?id=0BxMrJ-lSr_EEZEY2ak9WV3ZSaEU
Последние проекты: логотип и магазин handmade продукции, виджет с админ частью для Shopify, редизайн портала недвижимости, интернет радио для геймеров + проекты под NDA, ранее:
Портфолио (только общедоступные проекты и давно не обновлялось)
Несколько экранов из последнего https://drive.google.com/open?id=1iJSLY1B_DnSlYrl-9Bf9DogyuUldJYaA
telegram @Natalia_Tyndyuk
skype Natalia.Tindyuk
email [email protected]