Дизайнер-проектировщик интерфейсов

О себе

https://readymag.com/u73079298/1003631

10 лет в проектировании пользовательских интерфейсов

3 из них в разработке мобильных приложений

20+ запущенных приложений под iPhone, iPad, Android

CRM система под существующие бизнес-процессы

Всегда в курсе последних тенденций дизайна, методов и технологий работающих в гибком процессе разработки. Искренне верю, что все можно решить если подходить творчески и находить компромис. Считаю, что лучший интерфейс создается только при плотном общении с конечным пользователем, что красота и эстетика является неотъемлемой частью построения хорошего пользовательского опыта, что любой интерфейс должен быть простым и удобным, приносить пользу людям и делать мир чуточку лучше и добрее.

Мобильные приложения:

Что и как я делаю

https://readymag.com/u73079298/1003619

Проект Cirrus Insight v1

https://itunes.apple.com/us/app/cirrus-insight-for-salesforce/id878780306?mt=8

Проект КиноПоиск v1 https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/id477718890?mt=8

Проект Планета кино v1https://readymag.com/u73079298/mytask2

https://itunes.apple.com/ua/app/planeta-kino-imax/id593841464?mt=8

CRM v1 (не последние экраны, 2015 год)

https://drive.google.com/open?id=0BxMrJ-lSr_EEZEY2ak9WV3ZSaEU

Последние проекты: логотип и магазин handmade продукции, виджет с админ частью для Shopify, редизайн портала недвижимости, интернет радио для геймеров + проекты под NDA, ранее:

Портфолио (только общедоступные проекты и давно не обновлялось)

http://natatyndyuk.com.ua

Несколько экранов из последнего https://drive.google.com/open?id=1iJSLY1B_DnSlYrl-9Bf9DogyuUldJYaA

telegram @Natalia_Tyndyuk

skype Natalia.Tindyuk

email [email protected]