Nata_Lampasova

Не забывайте, для кого вы пишете. Вы пишете не для себя, а для аудитории, которая, между прочим, ваш главный потенциальный клиент.

Когда ты являешься руководителем сообщества авторов, значит, что мы готовы взяться за любое задание, разбираемся в любой теме, сдаём заказы к срок, а так же гарантия уникальности самих текстов.

Каждый хочет получить качественный текст, который будет его удовлетворять, а осуществить это реально. Работа будет осуществлена вовремя и не случиться любых сбоев ведь всегда можно одного копирайтера заменить другим.

Заказчик

-получает качественные статьи,

-коммерческие предложения,

-тексты для Landing Page,

-других рекламных материалов для бизнеса

- и всё что необходимо, ведь есть абсолютно разные авторы, которые сильны в разных сферах.

С нашей стороны вашей:

Грамотность

Ответственность

Организованность

Умение работать в режиме многозадачности

Привлечение потенциальных клиентов

- мы разбираемся в теме;

- всегда сдаём заказы в срок или раньше срока;

- мы подготавливаем работы конкретно для заказчика, уважаем его желания;

- гарантируем уникальность текстов.