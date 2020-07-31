Nata_Lampasova

Наталья Лампасова Nata_LampasovaNata_Lampasova
Когда ты являешься руководителем сообщества авторов, значит, что мы готовы взяться за любое задание, разбираемся в любой теме, сдаём заказы к срок, а так же гарантия уникальности самих текстов.
Каждый хочет получить качественный текст, который будет его удовлетворять, а осуществить это реально. Работа будет осуществлена вовремя и не случиться любых сбоев ведь всегда можно одного копирайтера заменить другим.
Заказчик
-получает качественные статьи,
-коммерческие предложения,
-тексты для Landing Page,
-других рекламных материалов для бизнеса
- и всё что необходимо, ведь есть абсолютно разные авторы, которые сильны в разных сферах.
С нашей стороны вашей:
Грамотность
Ответственность
Организованность
Умение работать в режиме многозадачности
Привлечение потенциальных клиентов
- мы разбираемся в теме;
- всегда сдаём заказы в срок или раньше срока;
- мы подготавливаем работы конкретно для заказчика, уважаем его желания;
- гарантируем уникальность текстов.