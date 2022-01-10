Nata_Lie

Наталия Nata_Lie

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный перевод с английского на русский, украинский и наоборот

Качественно и в срок выполню переводы с английского на русский, украинский и наоборот

Тематики, в которых у меня есть опыт и желание работать: бизнес, реклама/маркетинг, экономика/финансы, психология/эзотерика. Рассмотрю и другие предложения.

Также предоставляю услуги по созданию уникального контента (копирайтинг, рерайтинг).

Всегда ответственно подхожу к работе.

 

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $2от 3 дней
#162
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#445
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#1305