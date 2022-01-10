Профессиональный перевод с английского на русский, украинский и наоборот

Качественно и в срок выполню переводы с английского на русский, украинский и наоборот

Тематики, в которых у меня есть опыт и желание работать: бизнес, реклама/маркетинг, экономика/финансы, психология/эзотерика. Рассмотрю и другие предложения.

Также предоставляю услуги по созданию уникального контента (копирайтинг, рерайтинг).

Всегда ответственно подхожу к работе.