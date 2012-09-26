Переводчик английского языка

ОБРАЗОВАНИЕ

Специальность: Перевод и переводоведение 2007-2012

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия

Лингвистическая школа, английский язык 2000-2007

Амурск, Россия

ОПЫТ РАБОТЫ

ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2010

Производственная практика – Комсомольск-на-Амуре, Россия

Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский

Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский

ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2009

Производственная практика – Комсомольск-на-Амуре, Россия

Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский

Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский

Перевод стандартов с английского языка на русский

Репетиторство по английскому языку Сентябрь-Апрель 2009

НАВЫКИ

Английский язык - свободный

Немецкий язык - начальный (технический – со словарем)

Опыт письменного перевода: 4 года

Корреспонденция/Переписка с иностранными гражданами: 2 года

Опытный пользователь ПК: Linux, LibreOffice; Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat, Multitran, ABBYY Lingvo

Скорость печатания – 240 знаков в минуту