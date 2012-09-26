Наталья Подобреева Nata_PodNata_Pod
ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность: Перевод и переводоведение 2007-2012
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия
Лингвистическая школа, английский язык 2000-2007
Амурск, Россия
ОПЫТ РАБОТЫ
ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2010
Производственная практика – Комсомольск-на-Амуре, Россия
Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский
Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский
ОАО «Амурский Судостроительный Завод» Июль 2009
Производственная практика – Комсомольск-на-Амуре, Россия
Перевод технического описания оборудования с английского языка на русский
Перевод инструкций по эксплуатации с английского языка на русский
Перевод стандартов с английского языка на русский
Репетиторство по английскому языку Сентябрь-Апрель 2009
НАВЫКИ
Английский язык - свободный
Немецкий язык - начальный (технический – со словарем)
Опыт письменного перевода: 4 года
Корреспонденция/Переписка с иностранными гражданами: 2 года
Опытный пользователь ПК: Linux, LibreOffice; Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat, Multitran, ABBYY Lingvo
Скорость печатания – 240 знаков в минуту