Nata_numero

Озвучка текста, набор текста
Имею опыт озвучивания обучающих курсов)
Посещала актерскую студию, уроки актёрского мастерства, несколько раз играла в КВН и выступала ведущей мероприятий. Дикция чёткая, умею правильно расставлять акценты.
5 лет работала корпоративным тренером, занималась разработкой методических материалов, обучающих программ и их проведением.
Провожу консультации по нумерологии на протяжении 3 лет.
С русским проблем нет, по крайней мере, в школе не было никогда)
Действие аккаунта приостановлено!