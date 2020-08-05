Nata_numero

Наталья Nata_numero

 
30 летРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Озвучка текста, набор текста

Имею опыт озвучивания обучающих курсов) 

Посещала актерскую студию, уроки актёрского мастерства, несколько раз играла в КВН и выступала ведущей мероприятий.  Дикция чёткая, умею правильно расставлять акценты. 

5 лет работала корпоративным тренером, занималась разработкой методических материалов, обучающих программ и их проведением. 

Провожу консультации по нумерологии на протяжении 3 лет.

С русским проблем нет, по крайней мере, в школе не было никогда)