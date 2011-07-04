Nata_veb80

Профессиональная разработка и создание сайта

Разработка сайтов / Системы администрирования (CMS), Разработка сайтов / Верстка, Дизайн / Интерфейсы, Сайт "под ключ"

- web-программирование

язык: php

база: mysql

шаблоны: smarty

скрипты: javascript, ajax

работа с данными: xml, xsl

стаж: 4 года

- верстка

html/xhtml/css

table/div/table+div

валидность W3C

форматы: psd (Photoshop), png (FireWorks), jpg, gif

стаж: 5 лет

Выполняю заказы любой сложности.

От вас требуется только четкое техническое задание и понимание реализуемой задачи.

Работаю по предоплате.