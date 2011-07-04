Nata_veb80

Профессиональная разработка и создание сайта
Разработка сайтов / Системы администрирования (CMS), Разработка сайтов / Верстка, Дизайн / Интерфейсы, Сайт "под ключ"
- web-программирование
язык: php
база: mysql
шаблоны: smarty
скрипты: javascript, ajax
работа с данными: xml, xsl
стаж: 4 года
- верстка
html/xhtml/css
table/div/table+div
валидность W3C
форматы: psd (Photoshop), png (FireWorks), jpg, gif
стаж: 5 лет
Выполняю заказы любой сложности.
От вас требуется только четкое техническое задание и понимание реализуемой задачи.
Работаю по предоплате.
Действие аккаунта приостановлено!