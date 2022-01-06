Natabolshutaeva

Менеджер маркетплейса WB

Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я менеджер по работе с маркетплейс. Предлагаю свою помощь в работе с Wildberries на постоянной или краткосрочной основе. Оказываемые услуги:- Создание личного кабинета поставщика- Заполнение новых карточек товара- Проверка правильности оформления карточек- Отслеживание позиций товаров в поисковой выдаче- Анализ действующих карточек товара- Анализ конкурентов- Описание с ключевиками- Создание инфографики- Работа с отзывами и вопросами покупателей- Работа с гугл-документами и гугл-таблицами