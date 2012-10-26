Нужен контент менеджер для сайта о здоровом образе жизни, красоте, диетах и т.д. Задача:написание контента для блога с изготовлением картинок в фотошопе плюс написать название сайта в углу. Идеи для статей будут предоставлены.Уникальность статей должна быть ...