Нужна корректировка продающего текста для инфопродукта на тему похудения.
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Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличная работа, Наталья! Я довольна мастерством, исполнительностью и отзывчивостью! Всегда все вовремя и с хорошим качеством. Спасибо большое за профессионализм!