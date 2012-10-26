Natabul

Наталья Бул Natabul

 
55 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
natamaster
Наталия 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
3D обложка
Спасибо за сотрудничество.
Отличная работа, Наталья! Я довольна мастерством, исполнительностью и отзывчивостью! Всегда все вовремя и с хорошим качеством. Спасибо большое за профессионализм!
Ответный отзыв