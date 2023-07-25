Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Наталья, я создаю инфографику карточек?? для WB,

?? В стоимость входят: анализ конкурентов, отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и один круг правок.

?? Срок выполнения заказа 1-3 дня, в зависимости от загруженности и сложности исполнения.

??Для заказа от Вас нужно:

- фото в хорошем качестве, при наличии

- ТЗ с описанием ключевых особенностей вашего товара, на которые нужно обратить внимание.

- Желаемая цветовая палитра.

- Примеры карточек, которые нравятся по стилю, если таковые имеются.

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Также оформляю презентации, гайды, сертификаты, группы в ВК, рекламные баннеры и др.