Наталья Кокорина Natach77Natach77
46 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Инфографика для маркетплейсов
Меня зовут Наталья, я создаю инфографику карточек?? для WB,
?? В стоимость входят: анализ конкурентов, отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и один круг правок.
?? Срок выполнения заказа 1-3 дня, в зависимости от загруженности и сложности исполнения.
??Для заказа от Вас нужно:
- фото в хорошем качестве, при наличии
- ТЗ с описанием ключевых особенностей вашего товара, на которые нужно обратить внимание.
- Желаемая цветовая палитра.
- Примеры карточек, которые нравятся по стилю, если таковые имеются.
??
Также оформляю презентации, гайды, сертификаты, группы в ВК, рекламные баннеры и др.
Действие аккаунта приостановлено!