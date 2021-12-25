Видеомонтаж
Приветствую!
Выполняю видеомонтаж. Создам для вас видеовизитку, промо, презентацию, слайд-шоу семейное или корпоративное, логотип, заставку. Напишу сценарий, если необходимо - подберу профессиональную озвучку.
Гарантирую ответственное исполнение и соблюдение дедлайнов. Всегда на связи во время исполнения заказа. Доступная стоимость услуг.
Уверена, что мне с вами по пути.
Мои преимущества:
Как начинающий фрилансер, сделаю качественно, с творческим подходом, не дорого и не быстро.
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