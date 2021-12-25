Видеомонтаж

Приветствую!

Выполняю видеомонтаж. Создам для вас видеовизитку, промо, презентацию, слайд-шоу семейное или корпоративное, логотип, заставку. Напишу сценарий, если необходимо - подберу профессиональную озвучку.

Гарантирую ответственное исполнение и соблюдение дедлайнов. Всегда на связи во время исполнения заказа. Доступная стоимость услуг.

Уверена, что мне с вами по пути.

Мои преимущества:

Как начинающий фрилансер, сделаю качественно, с творческим подходом, не дорого и не быстро.