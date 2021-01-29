NatalDruzhinina

Озвучу ваши интересные тексты, книги. Уникальным, очень приятным голосом

Меня зовут Наталья. Мне 33 года. Родом из Петербурга, но последние лет пять проживаю в Молдове. Первое высшее образование было получено в Петербурге (экономическое), второе в Молдове (филолог, русский язык и литература). Я занимаюсь разными видами деятельности: провожу практику осознанного дыхания, танцы, видео и фото съемки. Как человек, которому необходимо управлять вниманием людей, в процессах занятий, я понимаю какую важную роль играет подача информации, а именно манера речи и голос. И в этом смысле у меня имеется все необходимое. Хотелось бы эти наработанные качества реализовать в полном объеме. Я юблю вслух долго и красиво читать, потому чтение аудиокниг или коротких интересных текстов одна их моих маленьких мечт, которая надеюсь исполнится.