Огромное желание поработать...

У меня есть 12 лет педагогического стажа в преподавании нескольких предметов по информатике, сейчас обслуживаю программные комплексы на предприятии. Очень люблю дизайн, умею шить, вязать, вышивать, работать с бисером, причем изделия придумываю сама. Было время работала в PhotoShop с фотографиями - монтировала панорамы. Люблю ремонтировать комп. технику, заправляю различные картриджи, настраиваю сети, операционные системы и программное обеспечение. Есть небольшие навыки в работе с языками программирования, в частности с Turbo Pascal, Visual Basic, Turbo Basic, Delphi, Visual C++. Буду ждать предложения. Есть кошелек в WebMoney.