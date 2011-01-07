Наталия Олейник Natala74Natala74
49 летУкраина/Новоград-Волынский
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Огромное желание поработать...
У меня есть 12 лет педагогического стажа в преподавании нескольких предметов по информатике, сейчас обслуживаю программные комплексы на предприятии. Очень люблю дизайн, умею шить, вязать, вышивать, работать с бисером, причем изделия придумываю сама. Было время работала в PhotoShop с фотографиями - монтировала панорамы. Люблю ремонтировать комп. технику, заправляю различные картриджи, настраиваю сети, операционные системы и программное обеспечение. Есть небольшие навыки в работе с языками программирования, в частности с Turbo Pascal, Visual Basic, Turbo Basic, Delphi, Visual C++. Буду ждать предложения. Есть кошелек в WebMoney.
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