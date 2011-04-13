Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Мне было приятно работать с Натальей. Всегда на связи, задает вопросы, уточняет - чувствуется, что старается сделать работу максимально качественно.
Ответный отзыв
Спасибо, приятно сотрудничать с организованным и коммуникабельным работодателем. Всегда на связи, разъясняет доступно и понятно, отвечает на все вопросы. Оплата своевременная! Советую сотрудничать с Дарьей!
$1
10 баллов
14 лет назад
Благодарим за работу!Качество на уровне!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать!
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#38
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#183
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
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#2073
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#8890