Natali32

Наталья Бабюк Natali32

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Мне 31 год, ищу работу копирайтером, оператором по вводу данных, наборщиком

Отзывы заказчиков

Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Аудио файлы
Мне было приятно работать с Натальей. Всегда на связи, задает вопросы, уточняет - чувствуется, что старается сделать работу максимально качественно.
Спасибо, приятно сотрудничать с организованным и коммуникабельным работодателем. Всегда на связи, разъясняет доступно и понятно, отвечает на все вопросы. Оплата своевременная! Советую сотрудничать с Дарьей!
Ответный отзыв
brainsessia
Павел 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)
$1
10 баллов
14 лет назад
Нужен стих
Благодарим за работу!Качество на уровне!
Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
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