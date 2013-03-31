Natali3289

Частный веб-мастер!

Я предоставляю услуги по разработке сайтов, их дизайна, создание логотипов и визиток, а также шаблонов под Joomla! 2.5

Цена договорная.

Первая моя работа была в веб-студии, где приобрела важный для меня опыт. Опыт работы на Joomla! 1,5 года.

Окончила БНТУ по специальности "Web-дизайн и компьютерная графика", квалификация "Программист-web-дизайнер". Дипломный проект был разработан для реального заказчика и посвящен книге "Золотошвейка".

Хорошо владею: CSS , HTML , JavaScript , Joomla! , MySQL , PHP , SQL , XHTML , XML, Фотошоп